***KAREL* *TCELL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KAREL******TCELL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler [TCELL]İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBölge Çözüm Ortaklığıİhaleyi Açan TarafTurkcell Grup (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. - Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi25/06/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeli39 Aylık Toplam Tahmini Ciro beklentimiz 500 Milyon Türk Lirası civarında olacaktır.İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Tahmini Oran % 62,5 tir. (39 Aylık Tahmini İhale Bedeli 500 Milyon Türk Lirası / 2018 Yılı Brüt Satış Hasılatı 800 Milyon Türk Lirası)Açıklamalar30.09.2019 tarihli özel durum açıklamamızda bahsi geçen ilgili sözleşme imzalanmış olup 16.12.2019 tarihinde tarafımıza teslim edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803880BIST