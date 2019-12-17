***KAREL* *TCELL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
17.12.2019 14:34
***KAREL******TCELL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler [TCELL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Bölge Çözüm Ortaklığı
İhaleyi Açan Taraf
Turkcell Grup (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. - Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
25/06/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
39 Aylık Toplam Tahmini Ciro beklentimiz 500 Milyon Türk Lirası civarında olacaktır.
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Tahmini Oran % 62,5 tir. (39 Aylık Tahmini İhale Bedeli 500 Milyon Türk Lirası / 2018 Yılı Brüt Satış Hasılatı 800 Milyon Türk Lirası)
Açıklamalar
30.09.2019 tarihli özel durum açıklamamızda bahsi geçen ilgili sözleşme imzalanmış olup 16.12.2019 tarihinde tarafımıza teslim edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803880
BIST
16:10111.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 278,90
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.051
16:105,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0325
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8850
En Düşük
5,8441
16:106,5651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0464
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
16:10279,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 1,87
|Açılış
|: 279,37
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,54
|110.841.248
|% 17,39
|
|GUSGR
|2,79
|480.950.397
|% 14,81
|
|FLAP
|4,90
|175.159.144
|% 14,49
|
|UNYEC
|5,49
|26.912.070
|% 12,96
|
|BURVA
|6,97
|5.339.719
|% 12,42
|
|ATAGY
|4,53
|8.454.797
|% -14,53
|
|TSPOR
|2,42
|198.264.765
|% -12,64
|
|NIBAS
|6,15
|799.346
|% -9,56
|
|KERVN
|0,51
|646.682
|% -7,27
|
|HUBVC
|13,82
|32.977.342
|% -7,19
|
|THYAO
|13,99
|1.033.382.964
|% -0,14
|
|GUSGR
|2,79
|480.950.397
|% 14,81
|
|TUPRS
|124,40
|440.500.666
|% 2,30
|
|ASELS
|19,54
|311.612.565
|% 0,05
|
|ISFIN
|3,35
|294.054.029
|% 1,52
|
|ALBRK
|1,34
|133.096.859
|% -0,74
|
|TSPOR
|2,42
|198.264.765
|% -12,64
|
|CEMAS
|1,60
|111.359.402
|% 5,26
|
|ODAS
|2,17
|142.412.398
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,51
|96.691.692
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7136
|7,7523
|% -0,87
|
|Frank
|5,9684
|6,0044
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5621
|1,5699
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|2,01
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.850
|1.878
|10,00
|
|Tam
|1.841
|1.888
|9,07
|
|Yarım
|890
|913
|4,39
|
|Çeyrek
|446
|457
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,61
|65,61
|0,27
|