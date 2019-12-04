***KARSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
04.12.2019 11:40
***KARSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KARSN
İlgili Şirket Ünvanı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 600.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 900.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 300.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, KARSN, TRAKARSN91H7 1.362.918,197
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 05.12.2019
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 06.12.2019
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
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Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DUYURU KARSN.pdf
EK: 2 ANNOUNCEMENT KARSN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801716
BIST