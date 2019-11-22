***KARSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.11.2019 09:20
***KARSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARSN.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 22/11/2019)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800033
BIST
11:26107.227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 421,77
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
107.054
11:265,7015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 5,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7082
En Düşük
5,6924
11:266,3128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3242
En Düşük
6,2977
11:26268,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,23
|Açılış
|: 268,77
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
269,50
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.114.908
|% 20,00
|
|ADEL
|15,14
|16.244.252
|% 9,47
|
|KUTPO
|6,04
|9.317.922
|% 9,03
|
|INDES
|8,81
|13.975.332
|% 8,36
|
|OLMIP
|6,96
|7.894.832
|% 8,07
|
|MGROS
|22,82
|119.645.662
|% -7,76
|
|HURGZ
|1,37
|3.228.962
|% -5,52
|
|QNBFL
|44,00
|817.210
|% -4,89
|
|KLGYO
|3,24
|33.703.985
|% -4,42
|
|QNBFB
|21,84
|14.560.567
|% -3,45
|
|THYAO
|13,76
|278.876.151
|% 0,07
|
|GEREL
|2,93
|120.467.550
|% 3,17
|
|MGROS
|22,82
|119.645.662
|% -7,76
|
|GARAN
|10,29
|96.883.145
|% 0,78
|
|ASELS
|19,29
|92.162.058
|% -0,10
|
|OZGYO
|1,44
|73.052.850
|% 5,11
|
|GEREL
|2,93
|120.467.550
|% 3,17
|
|PETKM
|3,73
|87.359.089
|% 0,00
|
|DGKLB
|1,32
|28.363.450
|% 3,13
|
|THYAO
|13,76
|278.876.151
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3455
|7,3823
|% 0,16
|
|Frank
|5,7147
|5,7491
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5158
|1,5234
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|1,31
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,60
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,81
|63,81
|-0,16
|