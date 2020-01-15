***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
15.01.2020 14:51
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2020
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin son olarak 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 09.01.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 15.01.2020 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 09/01/2020 15/01/2020 9994
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812794
BIST
16:20121.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -31,92
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:205,8861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0050
|Açılış
|: 5,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:206,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:20293,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,49
|Açılış
|: 293,05
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|MARTI
|1,17
|102.184.625
|% 15,84
|
|DAGHL
|4,16
|10.622.392
|% 14,92
|
|BURVA
|17,25
|1.049.692
|% 11,29
|
|QNBFB
|49,08
|48.974.746
|% 10,29
|
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|
|SNGYO
|1,29
|3.271.184
|% -12,84
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,86
|1.553.278.277
|% 0,41
|
|GUSGR
|2,35
|844.828.648
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,10
|741.898.831
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,64
|608.159.583
|% 4,46
|
|PETKM
|4,08
|597.224.597
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,64
|608.159.583
|% 4,46
|
|GUSGR
|2,35
|844.828.648
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,10
|741.898.831
|% -0,32
|
|ALBRK
|1,74
|254.542.084
|% 1,75
|
|PETKM
|4,08
|597.224.597
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6349
|7,6732
|% 0,00
|
|Frank
|6,0778
|6,1144
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5649
|1,5727
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|0,92
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|9,80
|
|Yarım
|935
|959
|4,75
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|64,38
|64,38
|-0,11
|