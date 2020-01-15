***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2020AçıklamalarEsas Sözleşmemizin son olarak 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 09.01.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 15.01.2020 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 09/01/2020 15/01/2020 9994http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812794BIST