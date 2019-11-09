***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.774.429 215.704 -4.075.609 1.031.613 -430.863.437 6.906.865 355.004.434 0 355.004.434Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-27.878.225 -7.000.959 -7.000.959Transferler-491.840 7.398.705 -6.906.865Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)851.447 -38.232.525 -20.110.804 -57.491.882 -57.491.882Dönem Sonu Bakiyeler600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.282.589 1.067.151 -42.308.134 1.031.613 -451.342.957 -20.110.804 290.511.593 290.511.593Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -6.453.704 198.484.656 704.585 -25.589.944 1.045.086 -451.295.277 -23.387.670 327.563.871 327.563.871Transferler-44.571.666 21.183.996 23.387.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)251.483 25.589.944 20.418.035 46.259.462 46.259.462Sermaye Avansı190.372.937 190.372.937 190.372.937Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması9.275 -7.150.172 -7.140.897 -5.276.001 -12.416.898Dönem Sonu Bakiyeler600.000.000 22.585.778 5.305.130 190.372.937 6.165.231 -6.453.704 153.912.990 956.068 1.054.361 -437.261.453 20.418.035 557.055.373 -5.276.001 551.779.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-178.549.265 -259.874.682Dönem Karı (Zararı)20.418.035 -20.110.804Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler157.475.515 177.593.486Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 45.711.530 40.920.508Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler473.729Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 72.035Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 401.694Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler45.617.939 18.686.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.630.396 7.148.618Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler35.987.543 11.538.163Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler123.085.071 57.829.111Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.176.239 -730.996Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 133.261.310 58.560.107Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30.997.913 57.487.652Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.190.418 21.931.008Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-10.190.418 21.931.008Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 2.035.211 -19.315.605Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -80.255.460 54.031İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-346.743.848 -408.495.554Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-229.914.787 -246.478.861İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -232.662.329 -5.513.471İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 2.747.542 -240.965.390Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -29.313.049 -129.650.365Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)346.723 -56.064.947Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.591.205 86.248.031İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 4.869.026 -3.376.939İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -10.460.231 89.624.970Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-60.792.258 3.653.592İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.479.272 -66.203.004Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-22.843.301 -69.607.999Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.364.029 3.404.995Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-168.850.298 -251.012.872Ödenen Faiz-2.009.418 -6.106.365Alınan Faiz10.176.239 730.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.979.768 -2.665.671Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -760.770 -820.770Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-14.125.250YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI65.316.747 -38.955.203Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-3.912.653Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-51.708.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri145.442.567 3.634.388Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri145.442.567 3.634.388Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.505.167 -26.735.004Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -16.267.505 -24.419.655Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -8.237.662 -2.315.349Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-15.854.587FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.838.659 292.425.461Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri190.372.937Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri990.720.728 842.602.234Kredilerden Nakit Girişleri990.720.728 842.602.234Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.019.969.582 -476.771.126Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-999.745.062 -468.529.194İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-20.000.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-20.224.520 11.758.068Ödenen Faiz-111.369.074 -79.344.698Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.083.650 5.939.051YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-59.393.859 -6.404.424Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi251.483 851.447NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-59.142.376 -5.552.977DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ82.769.148 16.241.710DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.626.772 10.688.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23.626.772 82.769.148Finansal Yatırımlar21.974.013 48.225.635Ticari Alacaklar8 837.524.041 522.505.326İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 430.468.075 197.805.746İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar407.055.966 324.699.580Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar55.766.221 42.386.884Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar55.766.221 42.386.884Diğer Alacaklar168.455 73.732İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar168.455 73.732Türev Araçlar37.875.142 29.102.154Stoklar9 229.290.181 184.366.071Peşin Ödenmiş Giderler13 22.100.074 21.973.731Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 760.770 738.891Diğer Dönen Varlıklar12 150.205.263 103.554.509ARA TOPLAM1.379.290.932 1.035.696.081TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.379.290.932 1.035.696.081DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar155.374.199 98.904.827Ticari Alacaklar8 17.325.719 84.373.034İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar17.325.719 84.373.034Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar94.815.271 136.195.638Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar94.815.271 136.195.638Türev Araçlar85.219.071 87.306.462Maddi Duran Varlıklar10 451.383.945 561.416.085Kullanım Hakkı Varlıkları4 810.481Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 229.258.693 195.607.116Peşin Ödenmiş Giderler13 66.491 539.557Ertelenmiş Vergi Varlığı20 90.823.090 100.075.978Diğer Duran Varlıklar12 89.997.454 59.770.255TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.215.074.414 1.324.188.952TOPLAM VARLIKLAR2.594.365.346 2.359.885.033KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 622.559.135 379.548.482Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 486.381.058 501.725.031İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları486.381.058 501.725.031Banka Kredileri485.593.618 501.725.031Kiralama İşlemlerinden Borçlar787.440Ticari Borçlar8 284.720.057 248.490.404İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 28.907.674 24.038.648İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar255.812.383 224.451.756Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.049.020 5.798.965Türev Araçlar10.912.502 9.249.620Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 14.042.225 63.932.923Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü174.775Kısa Vadeli Karşılıklar42.603.653 29.469.392Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.077.246 2.864.688Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 39.526.407 26.604.704Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.566.930 3.764.731ARA TOPLAM1.474.834.580 1.242.154.323TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.474.834.580 1.242.154.323UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14 509.790.804 725.051.509İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar509.771.105 725.051.509Banka Kredileri509.771.105 725.051.509İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.699Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.699Türev Araçlar4.208.527 16.061.827Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 2.423.683 13.325.243Uzun Vadeli Karşılıklar51.328.380 35.728.260Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27.717.103 21.279.033Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 23.611.277 14.449.227TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER567.751.394 790.166.839TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.042.585.974 2.032.321.162ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar557.055.373 327.563.871Ödenmiş Sermaye600.000.000 600.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22.585.778 22.585.778Birleşme Denkleştirme Hesabı5.305.130 5.305.130Sermaye Avansı190.372.937Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.165.231 6.165.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)147.459.286 192.030.952Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)147.459.286 192.030.952Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)153.912.990 198.484.656Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.453.704 -6.453.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)956.068 -24.885.359Yabancı Para Çevrim Farkları956.068 704.585Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -25.589.944Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-25.589.944Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.054.361 1.045.086Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-437.261.453 -451.295.277Net Dönem Karı veya Zararı20.418.035 -23.387.670Kontrol Gücü Olmayan Paylar-5.276.001TOPLAM ÖZKAYNAKLAR551.779.372 327.563.871TOPLAM KAYNAKLAR2.594.365.346 2.359.885.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.171.079.310 985.459.465 412.412.426 368.719.124Satışların Maliyeti17 -967.846.806 -805.332.734 -348.937.192 -269.686.846TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)203.232.504 180.126.731 63.475.234 99.032.278Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 164.306.722 304.051.946 -27.117.826 99.875.936Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -150.581.492 -215.615.810 20.455.606 -43.503.491FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.725.230 88.436.136 -6.662.220 56.372.445BRÜT KAR (ZARAR)216.957.734 268.562.867 56.813.014 155.404.723Genel Yönetim Giderleri18 -35.980.984 -34.793.086 -11.004.141 -13.875.725Pazarlama Giderleri18 -50.215.716 -57.137.589 -17.293.775 -23.665.539Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -7.843.037 -6.955.407 -1.507.422 -2.655.298Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29.137.581 177.797.787 -28.762.386 110.102.872Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-10.095.681 -11.443.352 -2.736.545 -1.629.159ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)141.959.897 336.031.220 -4.491.255 223.681.874Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 80.287.715 14.679.824 0 12.398.749Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -32.255 -278.876 -4.601 -7.714FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)222.215.357 350.432.168 -4.495.856 236.072.909Finansman Giderleri14 -199.762.111 -389.858.577 4.484.970 -248.780.528SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.453.246 -39.426.409 -10.886 -12.707.619Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.035.211 19.315.605 12.106.659 12.503.296Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -2.035.211 19.315.605 12.106.659 12.503.296SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.418.035 -20.110.804 12.095.773 -204.323DÖNEM KARI (ZARARI)20.418.035 -20.110.804 12.095.773 -204.323Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.418.035 -20.110.804 12.095.773 -204.323Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar25.841.427 -37.381.078 12.530.971 -16.622.885Yabancı Para Çevrim Farkları251.483 851.447 -264.000 634.694Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)32.807.621 -49.016.058 16.403.809 -22.125.101Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)32.807.621 -49.016.058 16.403.809 -22.125.101Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.217.677 10.783.533 -3.608.838 4.867.522Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-7.217.677 10.783.533 -3.608.838 4.867.522DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.841.427 -37.381.078 12.530.971 -16.622.885TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.259.462 -57.491.882 24.626.744 -16.827.208Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.259.462 -57.491.882 24.626.744 -16.827.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797848BIST