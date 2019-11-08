***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.11.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 artış ile 900.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 300.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2019 tarih ve 64/1422 sayılı toplantısında onaylanan izahnamenin ikinci kısmı ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797838BIST