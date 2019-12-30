***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci kapsamında, Şirketimize siparişi verilen prototiplerin tamamını teslim etmiş ve test süreci sonunda ihale merciinin, sürecin son aşamasına geçmeye hak kazanan tedarikçi adaylarından fiyat teklifi sunmalarını talep edeceğini ilgili özel durum açıklamaları ile duyurmuştur. İhale mercii tarafından, Şirketimiz 2020 yılının ilk çeyreği sonuna kadar üretim için fiyat teklifi vermek üzere davet edilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805701BIST