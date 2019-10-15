***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.10.2019 17:03
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKRSNE1911 ISIN kodlu tahvilin 8. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKRSNE1911
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 17.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 67.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.01.2018 15.01.2018 16.01.2018 3,92 15,72 16,66 2.626.400 Evet
2 17.04.2018 16.04.2018 17.04.2018 4,19 16,81 17,89 2.807.300 Evet
3 17.07.2018 16.07.2018 17.07.2018 4,41 17,69 18,88 2.954.700 Evet
4 16.10.2018 15.10.2018 16.10.2018 5,68 22,78 24,8 3.805.599,99 Evet
5 15.01.2019 14.01.2019 15.01.2019 7,03 28,2 31,31 4.710.100 Evet
6 16.04.2019 15.04.2019 16.04.2019 5,44 21,82 23,67 3.644.800 Evet
7 16.07.2019 15.07.2019 16.07.2019 6,11 24,51 26,87 4.093.700 Evet
8 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 5,43 21,78 23,63 3.638.100 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 67.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSKRSNE1911 ISIN kodlu 67.000.000 TL nominal tutarlı 728 gün vadeli 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ödemeli tahvilin 67.000.000 TL'lik anapara ve 3.638.100 TL'lik 8. kupon ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793332
BIST