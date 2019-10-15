***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKRSNE1911 ISIN kodlu tahvilin 8. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 15.10.2019Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKRSNE1911Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2017Vade Başlangıç Tarihi 17.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 67.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.01.2018 15.01.2018 16.01.2018 3,92 15,72 16,66 2.626.400 Evet2 17.04.2018 16.04.2018 17.04.2018 4,19 16,81 17,89 2.807.300 Evet3 17.07.2018 16.07.2018 17.07.2018 4,41 17,69 18,88 2.954.700 Evet4 16.10.2018 15.10.2018 16.10.2018 5,68 22,78 24,8 3.805.599,99 Evet5 15.01.2019 14.01.2019 15.01.2019 7,03 28,2 31,31 4.710.100 Evet6 16.04.2019 15.04.2019 16.04.2019 5,44 21,82 23,67 3.644.800 Evet7 16.07.2019 15.07.2019 16.07.2019 6,11 24,51 26,87 4.093.700 Evet8 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 5,43 21,78 23,63 3.638.100 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 67.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSKRSNE1911 ISIN kodlu 67.000.000 TL nominal tutarlı 728 gün vadeli 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ödemeli tahvilin 67.000.000 TL'lik anapara ve 3.638.100 TL'lik 8. kupon ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793332BIST