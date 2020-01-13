***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKRSNE2018 ISIN kodlu tahvilin 10. Kupon Ödemesi Faiz Oranı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 13.10.2020Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKRSNE2018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2017Vade Başlangıç Tarihi 17.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 88.000.000Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.01.2018 15.01.2018 16.01.2018 4,03 16,16 17,16 3.546.400 Evet2 17.04.2018 16.04.2018 17.04.2018 4,3 17,25 18,39 3.784.000 Evet3 17.07.2018 16.07.2018 17.07.2018 4,52 18,13 19,38 3.977.600 Evet4 16.10.2018 15.10.2018 16.10.2018 5,78 23,18 25,3 5.086.400 Evet5 15.01.2019 14.01.2019 15.01.2019 7,13 28,6 31,81 6.274.400 Evet6 16.04.2019 15.04.2019 16.04.2019 5,55 22,6 24,17 4.884.000 Evet7 16.07.2019 15.07.2019 16.07.2019 6,22 24,95 27,37 5.473.600 Evet8 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 5,54 22,22 24,13 4.875.200 Evet9 14.01.2020 13.01.2020 14.01.2020 4,68 18,77 20,1410 14.04.2020 13.04.2020 14.04.2020 3,82 15,32 16,2211 14.07.2020 13.07.2020 14.07.202012 13.10.2020 12.10.2020 13.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.10.2020 12.10.2020 13.10.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 88.000.000 TL tutarındaki tahvilin 14.04.2020 tarihinde yapılacak olan 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,82 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812144BIST