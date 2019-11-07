***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Başvurunun SPK Tarafından Onaylanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Mevcut Sermaye (TL) 600.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 900.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRSN00015 43.722.259,008 21.861.129,504 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRSN00015 HamilineB Grubu, KARSN, TRAKARSN91H7 556.277.740,992 278.138.870,496 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KARSN, TRAKARSN91H7 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 600.000.000 300.000.000,000 50,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 09.08.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 07.11.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 artış ile 900.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 300.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri (0,01 TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine ilişkin 22.07.2019 tarihli ve 2019/26 nolu Yönetim Kurulu Kararı aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Bu kapsamda, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.08.2019 tarihinde yaptığı bedelli sermaye artırımı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2019 tarih ve 2019/59 sayılı SPK Bülteni ile duyurulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797377BIST