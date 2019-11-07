GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.11.2019 19:55
GÜNCEL HABERLER

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Başvurunun SPK Tarafından Onaylanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 600.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 900.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRSN00015 43.722.259,008 21.861.129,504 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRSN00015 Hamiline
B Grubu, KARSN, TRAKARSN91H7 556.277.740,992 278.138.870,496 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KARSN, TRAKARSN91H7 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 600.000.000 300.000.000,000 50,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 09.08.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.11.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 artış ile 900.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 300.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri (0,01 TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine ilişkin 22.07.2019 tarihli ve 2019/26 nolu Yönetim Kurulu Kararı aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Bu kapsamda, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.08.2019 tarihinde yaptığı bedelli sermaye artırımı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2019 tarih ve 2019/59 sayılı SPK Bülteni ile duyurulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797377


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05103.544
Değişim :  2,37% |  2.400,61
Açılış :  101.812  
Önceki Kapanış :  101.144  
En Yüksek
103.544 En Düşük
101.812
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 1,98 9.257.936 % 20,00  
YESIL 15,00 14.693.859 % 20,00  
TIRE 1,96 125.314.376 % 17,37  
BOSSA 6,33 51.234.089 % 14,05  
CMENT 13,16 15.585.914 % 12,86  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3378 7,3746 % -0,43  
Frank 5,7335 5,7680 % -0,65  
Riyal 1,5263 1,5340 % -0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.464 1.464 -27,32  
Altın Gr. 270 270 -5,31  
Cumhuriyet 1.818 1.845 -9,00  
Tam 1.811 1.856 -8,03  
Yarım 875 898 -3,89  
Çeyrek 439 449 -1,94  
Gümüş.Ons 17,00 17,02 -0,62  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 -0,11  
B. Petrol 62,56 62,56 0,82  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru