***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Mevcut Sermaye (TL) 600.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 900.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRSN00015 43.722.259,008 21.861.129,504 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRSN00015 Hamiline A Grubu, KARS9(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRSN00132B Grubu, KARSN, TRAKARSN91H7 556.277.740,992 278.138.870,496 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KARSN, TRAKARSN91H7 Hamiline B Grubu, KARSN(RÜÇHAN), TRRKRSN00140Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 600.000.000 300.000.000,000 50,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.11.2019Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.11.2019Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 09.08.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 07.11.2019Ödeme Tarihi 18.11.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 15.11.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 900.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 300.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2019 tarih ve 64/1422 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %50'si oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.Yeni pay alma hakları 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 14.11.2019 ile 28.11.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Anadolu Yakası Kurumsal Bankacılık Merkezi Şubesi nezdinde açılan TR58 0006 7010 0000 0058 0814 90 numaralı özel hesapta toplanacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A Grubu paylarda borsada satış yöntemi kullanılmayacak olup, SPK (II-5.2.) Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 17. Maddesinin 2. Fıkrası hükümleri uygulanacaktır. Bu kapsamda, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan A Grubu paylar nominal değerden aşağı olmamak üzere en az, Şirket'in borsada işlem gören B Grubu paylarının yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan kısmının borsada halka arz süresinin son iki işlem gününde (halka arz süresi iki iş günü olarak belirlenmiştir) borsa birincil piyasasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının ağırlıklı ortalaması üzerinden başvuru önceliğine göre Şirket Merkezi'nde satışa sunulacaktır. Borsada halka arz için birincil piyasa açılmamışsa veya bu piyasada işlem olmamışsa, SPK (II-5.2.) Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 17. Maddesinin 2. Fıkrası hükümleri uyarınca yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan A Grubu payların en az yeni pay alma kullanım süresinin son gününde ikincil piyasada oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden satılması zorunlu olup, yeni pay alma kullanım süresinin son gününde ikincil piyasada işlem olmamışsa, satış işlemi ikincil piyasadaki son işlem gününde oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Talep sırasında paylar için ödenen tutar ile fiyatın halka arz süresi sonrasında belirlenen yönteme göre yeniden hesaplanması sonucunda fark oluşması durumunda oluşan fark kadar iade/tahsil işlemi yapılacaktır. Halka arz sonrası satılamayan paylar iptal edilecektir. Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.gov.tr), Şirket'imizin kurumsal internet sitesinden (www.karsan.com.tr) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.ykyatirim.com.tr) ulaşılabilir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798584BIST