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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.11.2019 09:39
GÜNCEL HABERLER


22.07.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 600.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 900.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRSN00015 43.722.259,008 21.861.129,504 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRSN00015 Hamiline A Grubu, KARS9(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRSN00132 0
B Grubu, KARSN, TRAKARSN91H7 556.277.740,992 278.138.870,496 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KARSN, TRAKARSN91H7 Hamiline B Grubu, KARSN(RÜÇHAN), TRRKRSN00140 1.362.918,197

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 600.000.000 300.000.000,000 50,00000 1.362.918,197

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.11.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.11.2019
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 09.08.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.11.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 18.11.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 15.11.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 900.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 300.000.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2019 tarih ve 64/1422 sayılı toplantısında onaylanan izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 14.11.2019 ile 28.11.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Kullanılmayan payların nominal değeri 1.362.918,197 TL'dir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800900


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