***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Mevcut Sermaye (TL) 600.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 900.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRSN00015 43.722.259,008 21.861.129,504 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRSN00015 Hamiline A Grubu, KARS9(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRSN00132 0B Grubu, KARSN, TRAKARSN91H7 556.277.740,992 278.138.870,496 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KARSN, TRAKARSN91H7 Hamiline B Grubu, KARSN(RÜÇHAN), TRRKRSN00140 1.362.918,197Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 600.000.000 300.000.000,000 50,00000 1.362.918,197Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.11.2019Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.11.2019Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 09.08.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 07.11.2019Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 18.11.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 15.11.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 03.12.2019 tarihli Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 1.362.918,197 TL nominal değerli payların 5 - 6 Aralık 2019 tarihlerinde BİAŞ Birincil Piyasa'da halka arz edileceğini KAP'ta duyurmuştuk. Birincil Piyasa'da gerçekleşen halka arz işlemleri kapsamında, yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı satılmıştır. Birincil piyasa işlemleri neticesinde kalan 0,197 lot altı tutar, Şirketimizin hakim ortağı Kıraça Holding A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802090BIST