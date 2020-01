***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 21.02.2000 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZARTAHVİL 19.10.2017 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARISermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SİLCOLUX INVESTMENTS S.A. 257003466 TRY 28,56KÖK ZİRAAT TURİZM SAN VE TİC A.Ş. 57111881 TRY 6,35KIRAÇ AİLESİ VE DİĞER 257003466 TRY 28,56Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 0,01 TRY 65583388.512 TRY 7,29 A GRUBU HİSSE SENETLERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİNDE ADAY GÖSTERME İMTİYAZI HAKKINA SAHİPTİR. (ESAS SÖZLEŞME MADDE 8) İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 834416611.488 TRY 92,71 YOKTUR İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813215BIST