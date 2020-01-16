***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.01.2020 17:42
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 21.02.2000 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR
TAHVİL 19.10.2017 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SİLCOLUX INVESTMENTS S.A. 257003466 TRY 28,56
KÖK ZİRAAT TURİZM SAN VE TİC A.Ş. 57111881 TRY 6,35
KIRAÇ AİLESİ VE DİĞER 257003466 TRY 28,56
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 0,01 TRY 65583388.512 TRY 7,29 A GRUBU HİSSE SENETLERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİNDE ADAY GÖSTERME İMTİYAZI HAKKINA SAHİPTİR. (ESAS SÖZLEŞME MADDE 8) İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 834416611.488 TRY 92,71 YOKTUR İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813215
BIST