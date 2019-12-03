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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

03.12.2019 11:46
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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 900.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 1.362.918,197 TL nominal değerli B Grubu paylar, 5-6 Aralık 2019 tarihlerinde BİAŞ Birincil Piyasa'da halka arz edilecektir. Halka arza ilişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801455


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YUNSA 10,05 77.524.840 % 15,52  
SMART 8,09 123.067.618 % 13,94  
MAALT 32,40 6.734.647 % 13,76  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4341 7,4714 % 0,28  
Frank 5,7794 5,8143 % 0,16  
Riyal 1,5255 1,5331 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.470 1.470 7,22  
Altın Gr. 271 271 1,09  
Cumhuriyet 1.798 1.825 8,00  
Tam 1.789 1.834 9,15  
Yarım 865 887 4,43  
Çeyrek 434 444 2,21  
Gümüş.Ons 16,98 17,00 0,09  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 0,01  
B. Petrol 60,64 60,64 -0,28  
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