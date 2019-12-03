***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 900.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 1.362.918,197 TL nominal değerli B Grubu paylar, 5-6 Aralık 2019 tarihlerinde BİAŞ Birincil Piyasa'da halka arz edilecektir. Halka arza ilişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801455BIST