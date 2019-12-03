***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
03.12.2019 11:46
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 900.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 1.362.918,197 TL nominal değerli B Grubu paylar, 5-6 Aralık 2019 tarihlerinde BİAŞ Birincil Piyasa'da halka arz edilecektir. Halka arza ilişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801455
BIST
15:58108.628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 623,87
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
107.583
15:585,7372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,7370
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7319
15:586,3536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3490
15:58271,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,04
|Açılış
|: 271,26
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|19,45
|20.325.441
|% 19,99
|
|FONET
|5,53
|36.582.305
|% 19,18
|
|YUNSA
|10,05
|77.524.840
|% 15,52
|
|SMART
|8,09
|123.067.618
|% 13,94
|
|MAALT
|32,40
|6.734.647
|% 13,76
|
|SANKO
|7,73
|75.041.564
|% -6,64
|
|BJKAS
|3,12
|423.254.839
|% -6,59
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|YYAPI
|0,51
|3.573.536
|% -3,77
|
|QNBFL
|59,50
|807.733
|% -3,49
|
|THYAO
|13,95
|1.064.611.553
|% 0,43
|
|ASELS
|19,30
|588.720.291
|% 2,71
|
|GSRAY
|2,19
|441.576.495
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,12
|423.254.839
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|313.657.902
|% 4,32
|
|GSRAY
|2,19
|441.576.495
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,12
|423.254.839
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|313.657.902
|% 4,32
|
|KRDMD
|2,43
|192.638.209
|% -1,22
|
|THYAO
|13,95
|1.064.611.553
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4341
|7,4714
|% 0,28
|
|Frank
|5,7794
|5,8143
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5255
|1,5331
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|7,22
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|8,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|9,15
|
|Yarım
|865
|887
|4,43
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,64
|60,64
|-0,28
|
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