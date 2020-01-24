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***KCHOL* *GOODY* *AKCNS* *EREGL* *PETKM* *NIBAS* *MAALT* *IZMDC* *GUBRF* *NTHOL* *ASLAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm

24.01.2020 16:55
GÜNCEL HABERLER



***KCHOL******GOODY******AKCNS******EREGL******PETKM******NIBAS******MAALT******IZMDC******GUBRF******NTHOL******ASLAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKCNS, ASLAN, EREGL, GOODY, GUBRF, IZMDC, KCHOL, MAALT, NIBAS, NTHOL, PETKM

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AKCNS 1 AKÇANSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 28,322
ASLAN 2 ASLAN ÇIMENTO A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 1,920
EREGL 3 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E ESREF HALAÇ 763,090
GOODY 4 GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 2.083,893
GUBRF 5 GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 6,680
IZMDC 6 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 52,572
KCHOL 7 KOÇ HOLDING A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 3,708
MAALT 8 MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 9,315
NIBAS 9 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E MURAT KÖYMEN 3.000,000
NTHOL 10 NET HOLDING A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 694,820
PETKM 11 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. E MEHMET BILGEN 449,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814358


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OZGYO 2,08 271.519.983 % 19,54  
YUNSA 16,31 183.020.842 % 15,76  
DGKLB 2,09 351.671.510 % 15,47  
GYHOL 23,40 1.305.304 % 14,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7423 7,7811 % -0,30  
Frank 6,0960 6,1327 % -0,06  
Riyal 1,5797 1,5876 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.573 1.573 10,71  
Altın Gr. 300 300 1,45  
Cumhuriyet 1.974 2.004 10,00  
Tam 1.965 2.014 6,47  
Yarım 950 974 3,13  
Çeyrek 476 487 1,56  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,27  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,04  
B. Petrol 61,14 61,14 -0,90  
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