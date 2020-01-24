***KCHOL* *GOODY* *AKCNS* *EREGL* *PETKM* *NIBAS* *MAALT* *IZMDC* *GUBRF* *NTHOL* *ASLAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***KCHOL******GOODY******AKCNS******EREGL******PETKM******NIBAS******MAALT******IZMDC******GUBRF******NTHOL******ASLAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKCNS, ASLAN, EREGL, GOODY, GUBRF, IZMDC, KCHOL, MAALT, NIBAS, NTHOL, PETKMSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AKCNS 1 AKÇANSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 28,322ASLAN 2 ASLAN ÇIMENTO A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 1,920EREGL 3 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E ESREF HALAÇ 763,090GOODY 4 GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 2.083,893GUBRF 5 GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 6,680IZMDC 6 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 52,572KCHOL 7 KOÇ HOLDING A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 3,708MAALT 8 MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 9,315NIBAS 9 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E MURAT KÖYMEN 3.000,000NTHOL 10 NET HOLDING A.S. E TÜRK EGITIM VAKFI 694,820PETKM 11 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. E MEHMET BILGEN 449,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814358BIST