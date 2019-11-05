***KCHOL* *ICBCT* *LUKSK* *MEPET* *MGROS* *KLNMA* *PETKM* *NIBAS* *VESTL* *FENER* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***KCHOL******ICBCT******LUKSK******MEPET******MGROS******KLNMA******PETKM******NIBAS******VESTL******FENER******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, FENER, ICBCT, KCHOL, KLNMA, LUKSK, MEPET, MGROS, NIBAS, PETKM, VESTLSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E ABDULKERIM DÜNDAR 43.094,680FENER 2 FEE FUTBOL A.S. E SERKAN INCE 141.482,000ICBCT 5 ICBC TURKEY BANK A.S. E SERKAN INCE 140.000,000KCHOL 6 KOÇ HOLDING A.S. E SENEREN YETER 25,738KLNMA 7 TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. E SERKAN INCE 1.000,000KLNMA 8 TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. E SERKAN INCE 5.000,000KLNMA 9 TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. E SERKAN INCE 6.000,000LUKSK 10 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E AYSE ÖZARSLAN 91,000MEPET 11 MEPET METRO PETROL TESISLERI SAN.TIC.A.S. E HASAN OKTAY TUTUNMAZ 10.000,000MGROS 12 MIGROS TICARET A.S. E HÜSNÜYE SAKYEN 2,612NIBAS 13 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E SERKAN INCE 26.575,000PETKM 14 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. E MEHMET ASKIN DIKER 90,510VESTL 15 VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. E SERKAN INCE 20.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796631BIST