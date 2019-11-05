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***KCHOL* *ICBCT* *LUKSK* *MEPET* *MGROS* *KLNMA* *PETKM* *NIBAS* *VESTL* *FENER* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm

05.11.2019 17:07
GÜNCEL HABERLER

***KCHOL******ICBCT******LUKSK******MEPET******MGROS******KLNMA******PETKM******NIBAS******VESTL******FENER******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, FENER, ICBCT, KCHOL, KLNMA, LUKSK, MEPET, MGROS, NIBAS, PETKM, VESTL

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E ABDULKERIM DÜNDAR 43.094,680
FENER 2 FEE FUTBOL A.S. E SERKAN INCE 141.482,000
ICBCT 5 ICBC TURKEY BANK A.S. E SERKAN INCE 140.000,000
KCHOL 6 KOÇ HOLDING A.S. E SENEREN YETER 25,738
KLNMA 7 TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. E SERKAN INCE 1.000,000
KLNMA 8 TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. E SERKAN INCE 5.000,000
KLNMA 9 TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. E SERKAN INCE 6.000,000
LUKSK 10 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E AYSE ÖZARSLAN 91,000
MEPET 11 MEPET METRO PETROL TESISLERI SAN.TIC.A.S. E HASAN OKTAY TUTUNMAZ 10.000,000
MGROS 12 MIGROS TICARET A.S. E HÜSNÜYE SAKYEN 2,612
NIBAS 13 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E SERKAN INCE 26.575,000
PETKM 14 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. E MEHMET ASKIN DIKER 90,510
VESTL 15 VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. E SERKAN INCE 20.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796631


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BJKAS 2,14 232.708.240 % 19,55  
QNBFL 36,14 6.731.843 % 14,95  
SRVGY 5,53 3.204.974 % 11,04  
HATEK 5,59 44.323.676 % 10,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3865 7,4236 % 0,23  
Frank 5,7715 5,8063 % -0,23  
Riyal 1,5295 1,5372 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.489 1.489 -19,42  
Altın Gr. 275 275 -2,95  
Cumhuriyet 1.847 1.858 -5,00  
Tam 1.819 1.865 -9,05  
Yarım 879 902 -4,38  
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