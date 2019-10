***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 678773422.299 TRY 26,77 Her bir A Grubu payın, genel kurul toplantılarında ikişer oy hakkı vardır. İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 1857124627.701 TRY 73,23 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Şeref Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.01.1963 İcrada Görevli Değil Şeref Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği Evet 3.03 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yürütme KomitesiMEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.04.2004 İcrada Görevli Değil Başkan, Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği Evet 0.74 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yürütme KomitesiYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.01.2008 İcrada Görevli Değil Başkan Vekili, Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği Evet 1.39 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yürütme Komitesi Aday Gösterme ve Ücret KomitesiSEMAHAT SEVİM ARSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.01.1972 İcrada Görevli Değil Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği Evet 6.15 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yürütme KomitesiCAROLİNE NİCOLE KOÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2016 İcrada Görevli Değil Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Risk Yönetimi KomitesiİPEK KIRAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2016 İcrada Görevli Değil Üye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 1.89 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim KomitesiLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2016 İcrada Görevli Üye, CEO, CEO Vekili, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHEINRICH KARL DR.PIERER VON ESCH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.01.2008 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKWOK KING VICTOR FUNG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.04.2011 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUSTAFA KEMAL OLGAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.10.2014 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Risk Yönetimi Komitesi Başkanı Aday Gösterme ve Ücret Komitesi BaşkanıJACQUES ALBERT NASSER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753 Değerlendirildi HayırANNE MARIE ALICE LAUVERGEON Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2016 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753 Değerlendirildi HayırEMILY KERNAN RAFFERTY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 22.03.2018 İcrada Görevli Değil Üye Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753 Değerlendirildi