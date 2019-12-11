***KCHOL* *UZERB* *PEKGY* *ITTFH* *OSTIM* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
11.12.2019 16:40
***KCHOL******UZERB******PEKGY******ITTFH******OSTIM******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, ITTFH, KCHOL, OSTIM, PEKGY, UZERB
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E HÜSEYIN CAN 11.643,560
ITTFH 2 ITTIFAK HOLDING A.S. E FILIZ KUMRU 50.000,000
ITTFH 3 ITTIFAK HOLDING A.S. E HALIL IBRAHIM BALKANLI 2.143.712,200
KCHOL 4 KOÇ HOLDING A.S. E EROL ÜNSAL 55,152
OSTIM 5 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E HANIFE ÖZÇELIK 30.375,000
OSTIM 6 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E MUSTAFA YAKUPOGLU OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E SEBAHATTIN ÖZÇELIK 36.450,000
OSTIM 8 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E SERKAN ÖZÇELIK 12.150,000
PEKGY 9 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E EMRE BAYDOGAN 13.389,000
UZERB 10 UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S. E ZEYNEP EBRU EREM 46.681,270
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803038
BIST