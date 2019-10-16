***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.10.2019 19:33
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-30.09.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
01.01.2019-30.09.2019 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/10/2019
Açıklamalar
01.01.2019-30.09.2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin, 2019 III.Geçici Vergi Dönemine ait Vergi Dairesine sunulan Solo Gelir Tablosuna göre Faaliyet Karı bir önceki yıla oranla % 19,52 artarak 24.436.034,18 TL. olmuştur. 2018 yılının aynı döneminde 104.223.750,39 TL. olan Satış Gelirleri bir önceki yıla oranla % 25,18 artış göstererek 130.469.608,44 TL. olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793586
BIST
18:0594.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.120,39
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
18:055,8924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0244
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8709
18:056,5273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4922
18:05281,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,24
|Açılış
|: 281,86
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,17