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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

16.10.2019 19:33
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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-30.09.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
01.01.2019-30.09.2019 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/10/2019
Açıklamalar

01.01.2019-30.09.2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır. 
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin, 2019 III.Geçici Vergi Dönemine ait Vergi Dairesine sunulan Solo Gelir Tablosuna göre Faaliyet Karı bir önceki yıla oranla % 19,52 artarak 24.436.034,18 TL. olmuştur. 2018 yılının aynı döneminde 104.223.750,39 TL. olan Satış Gelirleri bir önceki yıla oranla % 25,18 artış göstererek 130.469.608,44 TL. olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793586


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