***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-30.09.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi Dairesi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme Nedeni01.01.2019-30.09.2019 Dönemi Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi16/10/2019Açıklamalar01.01.2019-30.09.2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin, 2019 III.Geçici Vergi Dönemine ait Vergi Dairesine sunulan Solo Gelir Tablosuna göre Faaliyet Karı bir önceki yıla oranla % 19,52 artarak 24.436.034,18 TL. olmuştur. 2018 yılının aynı döneminde 104.223.750,39 TL. olan Satış Gelirleri bir önceki yıla oranla % 25,18 artış göstererek 130.469.608,44 TL. olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793586BIST