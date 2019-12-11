***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGüven Varlık A.Ş.'nin şirketimizden olan alacaklarının tamamı Tevfik Orhan Özsaraçoğlu'na devir ve temlik edilmiş, keyfiyet tarafımıza, Beşiktaş 6. Noterliğinin 09.12.2019 tarih 39464 yevmiye numarası ile ihbar edilmiştir. Temlik alanla vakit kaybetmeksizin indirim,uzun vadeli yapılandırma ve borçların tasfiyeyesine ilişkin görüşmelere başlanmıştır.Pay sahiplerine duyurulur .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803108BIST