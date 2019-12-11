***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2019 21:20
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güven Varlık A.Ş.'nin şirketimizden olan alacaklarının tamamı Tevfik Orhan Özsaraçoğlu'na devir ve temlik edilmiş, keyfiyet tarafımıza, Beşiktaş 6. Noterliğinin 09.12.2019 tarih 39464 yevmiye numarası ile ihbar edilmiştir. Temlik alanla vakit kaybetmeksizin indirim,uzun vadeli yapılandırma ve borçların tasfiyeyesine ilişkin görüşmelere başlanmıştır.
Pay sahiplerine duyurulur .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803108
BIST
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,77
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0063
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
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5,8188
En Düşük
5,7958
18:056,4553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,4410
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|Önceki Kapanış
|: 6,4250
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6,4280
18:05274,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,16
|Açılış
|: 274,59
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|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
275,22
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6308
|7,6691
|% -0,05
|
|Frank
|5,8686
|5,9040
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5438
|1,5516
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|6,11
|
|Altın Gr.
|275
|275
|1,27
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,03
|
|B. Petrol
|63,59
|63,59
|-0,75
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