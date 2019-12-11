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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.12.2019 21:20
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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Güven Varlık A.Ş.'nin şirketimizden olan alacaklarının tamamı Tevfik Orhan Özsaraçoğlu'na devir ve temlik edilmiş, keyfiyet tarafımıza, Beşiktaş 6. Noterliğinin 09.12.2019 tarih 39464 yevmiye numarası ile ihbar edilmiştir. Temlik alanla vakit kaybetmeksizin indirim,uzun vadeli yapılandırma ve borçların tasfiyeyesine ilişkin görüşmelere başlanmıştır.
Pay sahiplerine duyurulur . 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803108


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