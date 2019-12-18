***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2019 21:57
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denizbank A.Ş ile Şirketimiz arasında borçların yapılandırılmasına ilişkin olarak imzalanan anlaşma ve bu anlaşma kapsamında borçların ödenmesi bakımından 31.03.2020 tarihine kadar Şirketimizce yerine getirilmesi gereken taahhütlerin tamamının yerine getirildiği daha önce Kamu Aydınlatma Platformunda, duyurulmuştu. Gelinen aşamada, yerine getirilen taahhütler neticesinde ve uzlaşma gereğince Denizbank A.Ş'ye 1.948.354-EUR nakit borcumuz kalmış olup, kalan borcumuz yıllık basit usulde %7 oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte, ilk taksit ödemesi 30.09.2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 54 ay vadede taksitle ödenecektir.
Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804255
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,01
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
18:055,9283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0407
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9318
En Düşük
5,8830
18:056,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5972
En Düşük
6,5510
18:05281,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 1,88
|Açılış
|: 281,26
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,47
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|
|SANFM
|4,63
|11.174.243
|% 14,89
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|MAALT
|60,00
|15.700.837
|% 12,46
|
|MARTI
|0,88
|25.800.513
|% -11,11
|
|MRGYO
|0,94
|16.985.048
|% -10,48
|
|NIBAS
|5,49
|109.804
|% -10,44
|
|KSTUR
|27,00
|10.638
|% -10,00
|
|VAKFN
|2,39
|41.423.857
|% -7,00
|
|THYAO
|13,74
|1.066.975.980
|% -1,22
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|GARAN
|10,76
|336.391.358
|% -1,10
|
|TUPRS
|122,80
|328.182.248
|% -1,13
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,46
|217.621.224
|% -3,31
|
|ODAS
|2,26
|278.570.551
|% 7,11
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7322
|7,7710
|% 0,38
|
|Frank
|6,0217
|6,0579
|% 0,72
|
|Riyal
|1,5751
|1,5830
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-0,50
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,79
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|66,17
|66,17
|0,07
|