***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDenizbank A.Ş ile Şirketimiz arasında borçların yapılandırılmasına ilişkin olarak imzalanan anlaşma ve bu anlaşma kapsamında borçların ödenmesi bakımından 31.03.2020 tarihine kadar Şirketimizce yerine getirilmesi gereken taahhütlerin tamamının yerine getirildiği daha önce Kamu Aydınlatma Platformunda, duyurulmuştu. Gelinen aşamada, yerine getirilen taahhütler neticesinde ve uzlaşma gereğince Denizbank A.Ş'ye 1.948.354-EUR nakit borcumuz kalmış olup, kalan borcumuz yıllık basit usulde %7 oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte, ilk taksit ödemesi 30.09.2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 54 ay vadede taksitle ödenecektir.Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804255BIST