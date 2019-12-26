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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.12.2019 11:58
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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin, kriz yönetim ve risk tasfiye planı dahilinde gözaltı pazarından çıkmak için Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. ye olan ve önceki yönetimden gelen borcuna istinaden şirketimizce 5.000.000 EUR ödeme yapıldığı, Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. tarafından bakiye alacağın Tevfik Orhan Ozsaraçoğlu' na devir ve temlik edildiği daha önce pay sahiplerine duyurulmuştu. Temlik alacaklısı Tevfik Orhan Ozsaraçoğlu ile söz konusu borcun tenkisi, yapılandırılması ve tasfiyesi için görüşmelere başlanmıştır. Ayrıca, yine daha önce duyurulan Şirketimizin en büyük riski olan ve kreditör AArel Bank'ın alacağının Galeri Kristal Tur. İnş. Paz. Ve Tic. A.Ş.'ye devir ve temlik edildiği, temlik alacaklısı ile söz konusu borcun yapılandırılması ve tasfiyesi görüşmeleri devam etmektedir. Şirketimiz, sermaye kaybını ve zararını telafi ederek, finansal durumun düzeltilmesi, özkaynaklarının güçlendirilmesi, gözaltı pazarından çıkmak için gerekli koşulların sağlanması, vadesi geçmiş finansal borçların yapılandırılması ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uyum konularında gerekli çalışmalarını sürdürmektedir. 
Sayın, Pay Sahiplerine duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805283


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INFO 6,08 54.866 % 14,93  
SMART 10,86 133.747.616 % 14,80  
BRYAT 67,75 25.288.217 % 13,48  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6808 7,7193 % 0,13  
Frank 6,0283 6,0646 % -0,07  
Riyal 1,5781 1,5860 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.505 1.506 5,87  
Altın Gr. 287 287 0,88  
Cumhuriyet 1.901 1.930 4,00  
Tam 1.892 1.939 5,79  
Yarım 914 938 2,80  
Çeyrek 459 469 1,40  
Gümüş.Ons 17,99 18,01 0,23  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,03  
B. Petrol 67,50 67,50 0,30  
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