***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2020 12:38
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 26.09.2019, 27.09.2019, 03.10.2019 ve 17.10.2019 tarihli kararları çerçevesinde, Ertan SAYILGAN ve Selim SAYILGAN'ın değerleme yaptırma yükümlülüğünü yerine getirecek kuruluşun, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Kurul listesinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)olarak belirlenmesine ve Şirket bünyesinde yer alan gayrimenkullerin değerlemesinin gerekmesi durumunda gayrimenkul değerleme hizmeti için Kurulumuz listesinde bulunan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin (TSKB)belirlenmesine, belirlenen kuruluşların vereceği hizmet/hizmetlere ilişkin bedelin Ertan SAYILGAN ve Selim SAYILGAN tarafından ödenmesine dair 2019/57 sayılı, 31.10.2019 Tarihli kararını vermiş ve bu karar doğrultusunda şirketlerden KPMG raporunu hazırlayarak 20.01.2020 tarihinde taraflara tebliğ etmiş ancak şirketimize tebliğ edilmemiştir. 21.01.2020 tarihli açıklamaya istinaden işbu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur.
Şirketimiz bünyesinde bulunan gayrimenkullerin değerlemesine yönelik TSKB raporu henüz teslim edilmemiştir. Malum olduğu üzere, şirketimizin malvarlığının önemli kısmını maliki olduğu gayrimenkuller oluşturmaktadır ve gayrimenkul değerlemesi olmaksızın gerçek anlamda şirket değerlemesi yapılması olanaksızdır. Bu nedenlerle yatırımcılarımızın doğru yönlendirilmesi ve kötü niyetli kişilerce hisselerinin alınmaya çalışmasının önüne geçilmek amacıyla, Kamuoyunun ve yatırımcıların bu hususta aydınlatılması zarureti doğmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813721
BIST
15:41123.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 430,86
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.246
En Düşük
121.504
15:415,9339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9350
En Düşük
5,9125
15:416,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5934
En Düşük
6,5455
15:41297,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,74
|Açılış
|: 297,00
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
295,69
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|18.707.429
|% 19,96
|
|EGSER
|4,68
|69.658.004
|% 18,48
|
|GEDIK
|10,74
|17.833.354
|% 14,99
|
|BURVA
|20,12
|253.414
|% 14,97
|
|BURCE
|7,09
|8.365.206
|% 14,91
|
|MEMSA
|0,39
|784.620
|% -7,14
|
|GLBMD
|2,06
|517.409
|% -5,07
|
|ISBTR
|44.000,10
|616.001
|% -4,35
|
|IHGZT
|4,50
|49.864
|% -4,26
|
|VKING
|3,26
|210.770
|% -4,12
|
|THYAO
|14,87
|1.291.263.170
|% -1,39
|
|ISFIN
|4,49
|1.013.986.141
|% 3,70
|
|PETKM
|4,13
|547.550.317
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,73
|365.018.544
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,77
|332.953.622
|% 1,72
|
|ISFIN
|4,49
|1.013.986.141
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,73
|365.018.544
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,77
|332.953.622
|% 1,72
|
|ODAS
|1,86
|252.815.856
|% 4,72
|
|PETKM
|4,13
|547.550.317
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7239
|7,7627
|% 0,62
|
|Frank
|6,1064
|6,1432
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5767
|1,5846
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|-7,40
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.956
|2.005
|1,05
|
|Yarım
|946
|970
|0,51
|
|Çeyrek
|474
|485
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|-1,03
|
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