***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %99,97' sine sahip olduğu bağlı iştiraki Bahar Döşem San. ve Tic. A.Ş' nin Şirketimizde % 7,46 hissesi bulunmakta olup karşılıklı iştirak söz konusudur.T.T.K' nın 389'ncu maddesi gereğince" Şirketin iktisap ettiği kendi payları ile yavru şirket tarafından iktisap edilen ana şirketin payları, ana şirketin genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz……Yavru Şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarına ait oy haklarıyla bunlara bağlı hakları donar".Yine bu doğrultudaKurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin " Oy Hakkı" başlıklı 1.4.3'ncü maddesi " Karşılıklı iştirak ilişkisi, beraberinde bir hakimiyet ilişkisini de getiriyorsa, karşılıklı iştirak içerisinde bulunan şirketler, nisap oluşturmak gibi, çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulundukları şirketin genel kurullarında oy haklarını kullanamazlar ve bu durumu ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuya açıklarlar" şeklinde düzenlenmiştir. Yasal düzenleme gereğince Şirketimiz' in bağlı iştiraki olan Bahar Döşem San. ve Tic. A.Ş' nin oy hakları ve buna bağlı tüm hakları donuktur. Bu sebeple de Şirketimiz genel kurulunda genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunmamaktadır.Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814948BIST