***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, Şirketimiz dolaylı bağlı ortaklıklarından Marsa Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş'nin bağlı ortaklığı Western Foods and Packaging SDN BHD de dahil olmak üzere B2B iş biriminin (ev dışı tüketim birimi) satışı imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere (İşlem) ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir.İşlem bu güne kadar belirsizlik taşıdığından ve yatırımcıları yanıltabileceği sebebiyle Şirket Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2019 tarihli kararıyla erteleme kararı alınmıştır. Potansiyel Alıcılara bilgi akışı sağlanacak işleme ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamuyla paylaşılacaktır.SaygılarımızlaKerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797689BIST