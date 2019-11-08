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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.11.2019 18:27
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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, Şirketimiz dolaylı bağlı ortaklıklarından Marsa Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş'nin bağlı ortaklığı Western Foods and Packaging SDN BHD de dahil olmak üzere B2B iş biriminin (ev dışı tüketim birimi) satışı imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere (İşlem) ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir.
İşlem bu güne kadar belirsizlik taşıdığından ve yatırımcıları yanıltabileceği sebebiyle Şirket  Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2019 tarihli kararıyla erteleme kararı alınmıştır. Potansiyel Alıcılara bilgi akışı sağlanacak işleme ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamuyla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797689


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MRGYO 0,92 22.818.076 % 15,00  
SMART 3,25 315.711.863 % 14,04  
BURVA 5,32 5.821.856 % 10,37  
METAL 0,78 27.028 % 9,86  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3457 7,3826 % 0,04  
Frank 5,7612 5,7959 % 0,12  
Riyal 1,5335 1,5412 % 0,36  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 -5,76  
Altın Gr. 271 271 -0,29  
Cumhuriyet 1.796 1.823 -22,00  
Tam 1.787 1.832 -24,12  
Yarım 864 886 -11,66  
Çeyrek 433 443 -5,84  
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