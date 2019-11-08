***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2019 18:27
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, Şirketimiz dolaylı bağlı ortaklıklarından Marsa Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş'nin bağlı ortaklığı Western Foods and Packaging SDN BHD de dahil olmak üzere B2B iş biriminin (ev dışı tüketim birimi) satışı imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere (İşlem) ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir.
İşlem bu güne kadar belirsizlik taşıdığından ve yatırımcıları yanıltabileceği sebebiyle Şirket Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2019 tarihli kararıyla erteleme kararı alınmıştır. Potansiyel Alıcılara bilgi akışı sağlanacak işleme ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamuyla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797689
BIST
18:05103.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -391,15
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
18:055,7686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0212
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7718
En Düşük
5,7385
18:056,3570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
18:05271,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,16
|Açılış
|: 271,20
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,11
|9.756.933
|% 19,62
|
|MRGYO
|0,92
|22.818.076
|% 15,00
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|BURVA
|5,32
|5.821.856
|% 10,37
|
|METAL
|0,78
|27.028
|% 9,86
|
|KLNMA
|54,55
|78.738.605
|% -14,96
|
|VERUS
|15,32
|38.766.898
|% -13,84
|
|BRSAN
|8,72
|14.391.032
|% -8,69
|
|TIRE
|1,79
|40.319.952
|% -8,67
|
|YESIL
|13,81
|45.649.890
|% -7,93
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|ASELS
|18,91
|538.647.709
|% -0,16
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|HALKB
|5,77
|500.797.501
|% 4,72
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|KRDMD
|2,31
|278.679.690
|% -0,86
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3457
|7,3826
|% 0,04
|
|Frank
|5,7612
|5,7959
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5335
|1,5412
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-5,76
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|1.796
|1.823
|-22,00
|
|Tam
|1.787
|1.832
|-24,12
|
|Yarım
|864
|886
|-11,66
|
|Çeyrek
|433
|443
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,83
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,40
|62,40
|0,11
|