***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziÜniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi N29 Avcılar İstanbulYeni Şirket MerkeziKısıklı Mahallesi Yenişen Sokak Yıldız Holding B Blok Apt. N8 B/1 Üsküdar İstanbulDeğişiklik Tarihi08/01/2020AçıklamalarŞirketimiz merkez adresi Kısıklı Mahallesi Yenişen Sokak Yıldız Holding B Blok Apt. N8 B/1 Üsküdar İstanbul olarak değiştirilerek 08.01.2020 tarihinde tescili yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809961BIST