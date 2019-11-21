***KLGYO* *KAPLM* *MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.11.2019 18:25
***KLGYO******KAPLM******MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KAPLM, KLGYO, MARKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KAPLM.E, KLGYO.E ve MARKA.E payları 22/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 06/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799993
BIST
18:05106.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 20,12
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
18:055,7000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0027
|Açılış
|: 5,6970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
18:056,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
18:05269,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,46
|Açılış
|: 269,36
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
267,76
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,39
|163.540.433
|% 19,79
|
|OLMIP
|6,44
|12.653.272
|% 15,00
|
|QNBFB
|22,62
|32.684.200
|% 15,00
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|QNBFL
|46,26
|2.865.793
|% 14,96
|
|BALAT
|0,32
|11.270
|% -5,88
|
|MEMSA
|0,17
|69.645
|% -5,56
|
|TKURU
|7,25
|169.081
|% -5,48
|
|KRSAN
|6,30
|10.566
|% -4,55
|
|DIRIT
|1,07
|3.464.098
|% -4,46
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|ASELS
|19,31
|326.111.060
|% -0,46
|
|PETKM
|3,73
|323.209.363
|% -0,80
|
|SISE
|4,74
|314.132.860
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,48
|224.804.984
|% 2,07
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|KRDMD
|2,34
|249.907.151
|% -0,85
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|ECILC
|3,49
|299.823.806
|% 10,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3397
|7,3765
|% 0,01
|
|Frank
|5,7253
|5,7598
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5161
|1,5237
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,92
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|0,90
|
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