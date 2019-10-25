***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2019 16:46
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLMSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794818
BIST
17:26100.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,84
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
17:265,7638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0015
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7574
17:266,3960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0127
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3934
17:26280,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,19
|Açılış
|: 280,00
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.764
|% 19,83
|
|DITAS
|7,69
|12.646.216
|% 17,58
|
|KLMSN
|11,90
|15.925.655
|% 16,67
|
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|
|DOBUR
|3,60
|21.656.369
|% 10,77
|
|SEYKM
|4,50
|14.976
|% -6,25
|
|KRONT
|8,66
|3.348.586
|% -5,56
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|DOKTA
|37,10
|7.334.783
|% -4,73
|
|THYAO
|11,90
|763.786.106
|% 0,76
|
|ASELS
|18,63
|438.917.125
|% 2,53
|
|GARAN
|9,50
|384.033.775
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,13
|187.451.129
|% -0,97
|
|TUPRS
|126,40
|183.056.848
|% 1,12
|
|IHLGM
|0,79
|101.021.793
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,25
|111.069.201
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,22
|154.610.122
|% -0,89
|
|THYAO
|11,90
|763.786.106
|% 0,76
|
|ISFIN
|2,46
|156.906.601
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3683
|7,4052
|% -0,27
|
|Frank
|5,7804
|5,8152
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,66
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.847
|1.894
|12,85
|
|Yarım
|893
|916
|6,21
|
|Çeyrek
|448
|458
|3,11
|