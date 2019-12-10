***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2019 10:23
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802764
BIST
11:17109.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 349,39
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
108.910
11:175,8129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 5,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,8043
11:176,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4265
11:17273,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,50
|Açılış
|: 273,38
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,70
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|5,75
|29
|% 15,00
|
|SANEL
|4,48
|542
|% 14,87
|
|PAPIL
|7,27
|80.377.077
|% 14,85
|
|RYGYO
|4,01
|12.749.883
|% 14,57
|
|RYSAS
|3,01
|16.433.950
|% 13,16
|
|HURGZ
|1,28
|845.294
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|36
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|1.424
|% -9,57
|
|METRO
|1,32
|39.747.336
|% -5,71
|
|CEMAS
|1,52
|55.186.017
|% -5,00
|
|THYAO
|13,86
|269.619.908
|% 0,43
|
|AFYON
|7,68
|162.693.221
|% 11,30
|
|ASELS
|19,66
|121.712.571
|% 0,56
|
|TTKOM
|7,29
|92.913.545
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,53
|88.942.462
|% 1,32
|
|EKGYO
|1,53
|88.942.462
|% 1,32
|
|CEMAS
|1,52
|55.186.017
|% -5,00
|
|KARSN
|1,53
|53.408.004
|% 3,38
|
|OZGYO
|1,55
|46.707.116
|% 4,03
|
|METRO
|1,32
|39.747.336
|% -5,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6165
|7,6547
|% 0,01
|
|Frank
|5,8666
|5,9019
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5456
|1,5533
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|1,69
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,69
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,61
|16,65
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,02
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-0,11
|