***KLMSN* *EGPRO* *SAMAT* *AYEN* *AVTUR* *YBTAS* *OZGYO* *DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
29.11.2019 16:59
***KLMSN******EGPRO******SAMAT******AYEN******AVTUR******YBTAS******OZGYO******DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AVTUR, AYEN, DOHOL, EGPRO, KLMSN, OZGYO, SAMAT, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AVTUR 1 AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIM A.S. E MELIH ERKUT 10.000,000
AYEN 2 AYEN ENERJI A.S. E MELIH ERKUT 10.000,000
DOHOL 3 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. E MELIH ERKUT 25.000,000
EGPRO 4 EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. E VEYSI ATAY 100.000,000
KLMSN 5 KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. E VEYSI ATAY 40.000,000
OZGYO 6 ÖZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E VEYSI ATAY 100.000,000
SAMAT 7 SARAY MATBAACILIK KAGITÇILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S. E MELIH ERKUT 25.000,000
YBTAS 8 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ABDURRAHMAN KOCABAS 0,600
YBTAS 9 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ABDURRAHMAN KOCABAS 1,640
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801012
BIST