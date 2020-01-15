***KLMSN* *EUYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.01.2020 09:01
***KLMSN******EUYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EUYO, KLMSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812643
BIST
10:48121.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 142,87
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
10:485,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8642
En Düşük
5,8463
10:486,5212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0085
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5338
En Düşük
6,5173
10:48293,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,42
|Açılış
|: 293,04
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|8,13
|5.203.683
|% 14,99
|
|DAGHL
|5,39
|6.474.139
|% 12,76
|
|BNTAS
|3,71
|126.337.727
|% 11,41
|
|LIDFA
|4,50
|2.826.286
|% 10,29
|
|ORMA
|4,00
|8.420
|% 9,89
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,10
|180.213
|% -6,63
|
|EGCEY
|0,50
|10.756
|% -5,66
|
|THYAO
|15,14
|411.057.851
|% 0,60
|
|PETKM
|4,03
|216.970.611
|% 0,50
|
|KRDMD
|3,00
|201.294.934
|% -0,33
|
|BNTAS
|3,71
|126.337.727
|% 11,41
|
|PGSUS
|76,95
|120.542.992
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,00
|201.294.934
|% -0,33
|
|PETKM
|4,03
|216.970.611
|% 0,50
|
|ISGYO
|1,82
|76.279.999
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,66
|67.779.969
|% 0,61
|
|BNTAS
|3,71
|126.337.727
|% 11,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6388
|7,6771
|% 0,06
|
|Frank
|6,0418
|6,0782
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5565
|1,5643
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|1,63
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,14
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,79
|64,79
|0,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, BIMAS, KCHOL
-
11:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, PGSUS, VAKBN
-
11:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 119, 2 artarak (% 0.10 ) 115, 280
-
11:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, TSPOR, EMKEL, ORMA, UFUK
-
11:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MZHLD, BALAT, EPLAS