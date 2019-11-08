***KLMSN* *GLYHO* *ITTFH* *DGKLB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.11.2019 09:00
***KLMSN******GLYHO******ITTFH******DGKLB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DGKLB, GLYHO, ITTFH, KLMSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797410
BIST
11:38103.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -181,00
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
11:385,7573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0099
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:386,3619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:38272,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,06
|Açılış
|: 272,42
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,48
|1.816.159
|% 13,69
|
|ICBCT
|4,91
|243.244.419
|% 10,09
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|IZMDC
|4,01
|14.258.999
|% 7,51
|
|GYHOL
|6,39
|1.559.630
|% 5,97
|
|VERUS
|15,65
|20.356.219
|% -11,98
|
|BRSAN
|8,70
|7.880.525
|% -8,90
|
|GEDZA
|5,41
|1.836.594
|% -8,61
|
|TIRE
|1,85
|21.859.297
|% -5,61
|
|CMENT
|12,53
|1.711.492
|% -4,79
|
|THYAO
|12,82
|872.585.894
|% 1,26
|
|ICBCT
|4,91
|243.244.419
|% 10,09
|
|ASELS
|19,04
|231.572.973
|% 0,53
|
|GARAN
|9,79
|164.071.723
|% 0,20
|
|PETKM
|3,65
|151.402.049
|% -0,54
|
|THYAO
|12,82
|872.585.894
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,29
|122.035.779
|% -1,72
|
|ICBCT
|4,91
|243.244.419
|% 10,09
|
|PETKM
|3,65
|151.402.049
|% -0,54
|
|SKBNK
|1,04
|34.326.750
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3544
|7,3913
|% 0,16
|
|Frank
|5,7578
|5,7925
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5304
|1,5381
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|3,73
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,11
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,00
|
|B. Petrol
|61,73
|61,73
|-0,56
|