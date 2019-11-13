***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bağlı ortaklığımız NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş'nin devir alma yoluyla Şirketimiz ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2019Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviNS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen 0 0Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 17.229.047,616 17.229.047,616B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 3.465.000 3.465.000C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 3.465.000 3.465.000D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 15.440.952,384 15.440.952,384Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 39.600.000 TL 0 TL 0 TL 39.600.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu,1-Şirketimizin, NS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("NS") sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının %100'üne sahip olması nedeniyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) hükümleri çerçevesinde NS ile sermaye artırımı yapılmaksızın ve mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine,2-Yukarıda yer alan (1) numaralı maddede belirtilen kolaylaştırılmış işleminin gerçekleştirilmesi için, birleşme sözleşmesi ve duyuru metni başta olmak üzere sair belge ve bilgilerin onaylanarak imzalanmasına,3- SPK II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, SPK II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına ve ayrıca SPK II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin m.12/e hükmü uyarınca pay sahiplerimiz açısından kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında ayrılma hakkının doğmayacak olduğunun tespitine,4- Birleşme işleminin gerçekleştirilmesinde, şirketimizin ve NS'nin 30.09.2019 tarihli tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,5- Bahsi geçen işlemde "devralan şirket" sıfatını haiz şirketimizin payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören bir şirket olması sebebiyle işleme uygulanacak sermaye piyasası mevzuatı hükümleri kapsamında, kolaylaştırılmış birleşme işleminin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuruda bulunulmasına ve başvuru neticesinde ilgili belgelerin tadil edilmesi halinde, tadil edilen metinlerin onaylanması için yeni bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına,karar vermiştir.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798751BIST