***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.11.2019 18:20
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bağlı ortaklığımız NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş'nin devir alma yoluyla Şirketimiz ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen 0 0
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 17.229.047,616 17.229.047,616
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 3.465.000 3.465.000
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 3.465.000 3.465.000
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 15.440.952,384 15.440.952,384
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 39.600.000 TL 0 TL 0 TL 39.600.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu,
1-Şirketimizin, NS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("NS") sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının %100'üne sahip olması nedeniyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) hükümleri çerçevesinde NS ile sermaye artırımı yapılmaksızın ve mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine,
2-Yukarıda yer alan (1) numaralı maddede belirtilen kolaylaştırılmış işleminin gerçekleştirilmesi için, birleşme sözleşmesi ve duyuru metni başta olmak üzere sair belge ve bilgilerin onaylanarak imzalanmasına,
3- SPK II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, SPK II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına ve ayrıca SPK II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin m.12/e hükmü uyarınca pay sahiplerimiz açısından kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında ayrılma hakkının doğmayacak olduğunun tespitine,
4- Birleşme işleminin gerçekleştirilmesinde, şirketimizin ve NS'nin 30.09.2019 tarihli tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,
5- Bahsi geçen işlemde "devralan şirket" sıfatını haiz şirketimizin payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören bir şirket olması sebebiyle işleme uygulanacak sermaye piyasası mevzuatı hükümleri kapsamında, kolaylaştırılmış birleşme işleminin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuruda bulunulmasına ve başvuru neticesinde ilgili belgelerin tadil edilmesi halinde, tadil edilen metinlerin onaylanması için yeni bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına,
karar vermiştir.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798751
BIST