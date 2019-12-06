GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.12.2019 18:15
GÜNCEL HABERLER



***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onaylı Duyuru Metni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen 0 0
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 17.229.047,616 17.229.047,616
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 3.465.000 3.465.000
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 3.465.000 3.465.000
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 15.440.952,384 15.440.952,384
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 39.600.000 TL 0 TL 0 TL 39.600.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 06.12.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100'üne sahip olduğu NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("NS") mevcut tüm aktif ve pasifini devralmak suretiyle, NS ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin işleme onay almak için, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğyazısıyla ilettiği 5 Aralık 2019 tarihli ve 70/1579 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802399


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05108.869
Değişim :  0,19% |  210,16
Açılış :  109.009  
Önceki Kapanış :  108.659  
En Yüksek
109.315 En Düşük
108.352
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 3,93 113.214.020 % 19,82  
GLRYH 2,20 24.893.826 % 14,58  
DENCM 7,77 28.498.974 % 12,77  
BOSSA 9,38 43.004.690 % 12,74  
RYGYO 3,06 23.016.889 % 12,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5827 7,6207 % 0,52  
Frank 5,8221 5,8572 % 0,37  
Riyal 1,5390 1,5467 % 0,66  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 -14,21  
Altın Gr. 272 272 -0,93  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -7,00  
Tam 1.792 1.837 -6,05  
Yarım 866 888 -2,92  
Çeyrek 434 444 -1,46  
Gümüş.Ons 16,55 16,59 -0,41  
Gümüş Gr. 3,08 3,09 -0,05  
B. Petrol 64,14 64,14 0,75  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru