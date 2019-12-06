***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.12.2019 18:15
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onaylı Duyuru Metni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen 0 0
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 17.229.047,616 17.229.047,616
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 3.465.000 3.465.000
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 3.465.000 3.465.000
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 15.440.952,384 15.440.952,384
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 39.600.000 TL 0 TL 0 TL 39.600.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 06.12.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100'üne sahip olduğu NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("NS") mevcut tüm aktif ve pasifini devralmak suretiyle, NS ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin işleme onay almak için, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğyazısıyla ilettiği 5 Aralık 2019 tarihli ve 70/1579 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802399
BIST