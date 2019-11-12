***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 24469702-401.02 sayılı yazısıyla, 11.04.2019 tarihli B135809 sayılı yatırım teşvik belgemizin tutarı 22.407.646- Türk Lirasından 26.345.000 TL'ye çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798526BIST