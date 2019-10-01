***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2019 16:57
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SERKAN UYANIK Yatırımcıİlişkiler Bölümü Yöneticisi 18.11.2013 0236-2362233 serkan.uyanik@klimasan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 173045
KERİME MANAV Yatırımcı İlişkiler Bölümü Sorumlusu 01.10.2019 0236-2362233 kerime.manav@klimasan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 206270
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789425
BIST
11:14104.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 310,61
|Açılış
|: 103.832
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|Önceki Kapanış
|: 103.877
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104.370
En Düşük
103.268
11:145,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0212
|Açılış
|: 5,7340
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|Önceki Kapanış
|: 5,7160
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5,7514
En Düşük
5,7122
11:146,2737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,2330
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|Önceki Kapanış
|: 6,1450
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6,2852
En Düşük
6,2474
11:14273,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,16
|Açılış
|: 273,26
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|Önceki Kapanış
|: 272,13
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274,29
En Düşük
271,26