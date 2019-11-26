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***KLMSN* *SRVGY* *YBTAS* *OZGYO* *OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

26.11.2019 17:27
GÜNCEL HABERLER



***KLMSN******SRVGY******YBTAS******OZGYO******OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler KLMSN, OSTIM, OZGYO, SRVGY, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
KLMSN 1 KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. E VEYSI ATAY 40.000,000
OSTIM 2 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E AHMET TÜRKMEN 3.037,500
OZGYO 3 ÖZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E VEYSI ATAY 200.000,000
SRVGY 4 SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HALIDE ATAY 20.200,000
SRVGY 5 SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E VEYSI ATAY 100.000,000
YBTAS 6 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E AHMET GÜLER 1,800
YBTAS 7 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E AHMET GÜLER 3,000
YBTAS 8 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ASIM YILMAZ 0,560
YBTAS 9 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ASIM YILMAZ 0,933
YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E MEHMET KAVI 1,960
YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E MEHMET KAVI 3,266
YBTAS 12 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARE RAMAZAN ARSLAN 1,400

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800505


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ANELE 2,76 25.802.957 % 18,97  
DERAS 2,91 65.441.039 % 15,48  
MTRYO 2,67 3.417.432 % 14,10  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3850 7,4220 % 0,01  
Frank 5,7524 5,7870 % 0,32  
Riyal 1,5319 1,5396 % 0,38  
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Altın Gr. 270 270 1,65  
Cumhuriyet 1.786 1.813 0,00  
Tam 1.778 1.823 -0,75  
Yarım 859 882 -0,37  
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