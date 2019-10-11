***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2019 14:32
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792604
BIST
15:5299.766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 985,84
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.766
En Düşük
98.776
15:525,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0281
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
15:526,4802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0473
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4914
En Düşük
6,4139
15:52279,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,61
|Açılış
|: 279,70
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,47