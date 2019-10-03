***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul'un 03.10.2019 tarih ve BİAŞ-2-7809 sayılı yazısına istinaden,Bankamız payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Bankamızın kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789971BIST