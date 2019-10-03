***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.10.2019 16:40
***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 03.10.2019 tarih ve BİAŞ-2-7809 sayılı yazısına istinaden,
Bankamız payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Bankamızın kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789971
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En Yüksek
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En Düşük
102.062
18:055,6946
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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En Yüksek
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278,40
En Düşük
272,91