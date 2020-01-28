GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.01.2020 11:06
GÜNCEL HABERLER



***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevlerini yerine getiren İştirakler ve Kurumsal İlişkiler Daire Başkanlığı'nın adı İştirakler, Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Daire Başkanlığı olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814709


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:07120.124
Değişim :  -0,02% |  -25,94
Açılış :  120.816  
Önceki Kapanış :  120.150  
En Yüksek
121.109 En Düşük
120.064
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 4,78 130.268.034 % 17,16  
BURVA 20,78 21 % 14,93  
VKING 4,47 3.501.122 % 14,91  
GRNYO 1,73 31.599.701 % 14,57  
NIBAS 6,30 94.500 % 13,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7136 7,7522 % -0,31  
Frank 6,0937 6,1304 % -0,23  
Riyal 1,5783 1,5862 % -0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.579 1.579 -3,80  
Altın Gr. 301 301 -1,36  
Cumhuriyet 2.001 2.032 25,00  
Tam 1.995 2.045 19,57  
Yarım 964 989 9,46  
Çeyrek 484 495 4,73  
Gümüş.Ons 18,01 18,05 -0,07  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,03  
B. Petrol 58,46 58,46 -0,12  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru