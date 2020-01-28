***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevlerini yerine getiren İştirakler ve Kurumsal İlişkiler Daire Başkanlığı'nın adı İştirakler, Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Daire Başkanlığı olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814709BIST