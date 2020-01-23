***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.01.2020 17:27
***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ARICAK TURİZM VE TİCARET A.Ş. Turizm 1.250.000 1.246.400 TRY 99,71 Bağlı Ortaklık
TASFİYE HALİNDE KALKINMA MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tasfiye Aşamasında 5.000.000. 4.999.930 TRY 100 Bağlı Ortaklık
MAKSAN MALATYA MAKİNA SANAYİ A.Ş. Elektrikli Makina Üretimi 1525200 474956 TRY 31,14 İştirak
TASFİYE HALİNDE TÜRK SUUDİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Tasfiye Aşamasında 5800000 1431875 TRY 24,69 İştirak
TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Bankacılık 600.000.000 2.179.154 TRY 0,36 İştirak
TII-İVCİ İSTANBUL VENTURE CAPITAL INITIATIVE-ALT FON Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 129480000 8092500 EUR 6,25 İştirak
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Derecelendirme Hizmetleri 1000000 28559 TRY 2,86 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814165
BIST
18:05122.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -206,86
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.188
18:055,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0236
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9467
En Düşük
5,9034
18:056,5708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5855
En Düşük
6,5526
18:05298,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,12
|Açılış
|: 298,86
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
299,51
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|38.838.561
|% 20,00
|
|HUBVC
|44,56
|60.699.749
|% 19,98
|
|NATEN
|19,53
|209.397.118
|% 19,96
|
|ULUSE
|31,76
|4.962.051
|% 19,94
|
|SILVR
|3,19
|35.959.507
|% 19,92
|
|QNBFL
|172,80
|26.957
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|584.953
|% -14,94
|
|ISBTR
|38.999,90
|1.587.923
|% -10,60
|
|KENT
|206,90
|13.862.107
|% -7,18
|
|KLNMA
|45,70
|70.217.563
|% -6,89
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|GARAN
|12,06
|675.346.685
|% -0,90
|
|HALKB
|6,99
|542.577.657
|% -1,13
|
|PETKM
|4,04
|516.345.519
|% -0,25
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|KRSTL
|1,90
|471.503.935
|% 11,76
|
|EKGYO
|1,65
|311.134.064
|% -2,94
|
|ADESE
|2,31
|381.834.732
|% 19,69
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7634
|7,8023
|% 0,13
|
|Frank
|6,1026
|6,1393
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5792
|1,5871
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|5,63
|
|Altın Gr.
|299
|299
|2,09
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,79
|61,79
|-1,42
|
Seans Raporu
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17:58ANELE
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 858, 300 adet işlem
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17:56GARFA
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17:55XU100
Endeks 122, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 10, 863.00 milyon TL de
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17:55IPEKE
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 652, 907 adet işlem
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17:54ICBCT
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 043, 129 adet işlem