***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.600.000 6.231.348 142.100 -171.766 2.135.035 54.215.687 15.535.299 84.687.703 84.687.703Transferler15.535.299 -15.535.299 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-108.479 29.212.446 29.103.967 29.103.967Dönem Karı (Zararı)29.212.446 29.212.446 29.212.446Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-108.479 -108.479 -108.479Dönem Sonu Bakiyeler6.600.000 6.231.348 0 0 0 0 0 142.100 0 0 0 0 0 0 -280.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.135.035 0 0 0 69.750.986 29.212.446 0 113.791.670 0 113.791.670Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595Transferler26.400.000 7.200.672 -33.600.672 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.440 24.190.533 24.207.973 24.207.973Dönem Karı (Zararı)24.190.533 24.190.533 24.190.533Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.440 17.440 17.440Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 6.231.348 142.100 -327.515 2.135.035 76.934.067 24.190.533 142.286.431 142.286.431Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.295.457 15.667.876Dönem Karı (Zararı)30.737.153 31.347.497Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.881.750 1.334.481Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12 4.397.854 2.576.785Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler721.090 390.075Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 590.708 414.049Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler130.382 -23.974Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-602.240 -1.566.289Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-284.581 264.023Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4, 7 -932.864 -2.220.925Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4, 7 615.205 390.613Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26.001 9.716Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-660.955 -75.806Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -660.955 -75.806İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.640.634 -16.465.524Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.226.041 -20.410.854İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4, 7 -11.797.547 -7.924.449İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -19.428.494 -12.486.405Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.761.847 -11.001.148İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.761.847 -11.001.148Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 23.121.422 -9.165.252Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.689.969 21.969.530İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4, 7 2.783.638 12.721.372İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -26.473.607 9.248.158Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.392.107 2.142.200İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4, 8 -952.136 20.068İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 5.344.243 2.122.132Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.978.269 16.216.454Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.682.812 -548.578YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.783.539 -16.619.560Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.147 85.765Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 13.147 85.765Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.796.686 -16.781.133Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -4.796.686 -16.781.133Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları75.808FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.463.952 2.443.695Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.516.501 2.671.586Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.516.501 2.671.586Ödenen Faiz-55.553 -230.406Alınan Faiz3.004 2.515YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)975.870 1.492.011NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)975.870 1.492.011DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ415.893 63.722DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.391.763 1.555.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.391.763 415.893Ticari Alacaklar45.649.147 15.089.556İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 7 17.924.689 6.127.142İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 27.724.458 8.962.414Diğer Alacaklar2.628.027 7.285.255İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.628.027 7.285.255Stoklar9 82.833.312 105.954.734Peşin Ödenmiş Giderler185 3.162.819İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 185 3.162.819Diğer Dönen Varlıklar17.819.939 12.394.510İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 17.819.939 12.394.510ARA TOPLAM150.322.373 144.302.767TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR150.322.373 144.302.767DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 270Diğer Alacaklar0 418İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 418Maddi Duran Varlıklar61.856.832 60.809.072Arazi ve Arsalar11 367.557 329.557Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 1.220.658 1.214.208Binalar11 13.815.075 13.733.244Tesis, Makine ve Cihazlar11 39.347.127 41.707.350Taşıtlar11 109.345 152.575Mobilya ve Demirbaşlar11 2.119.460 1.919.175Yapılmakta Olan Yatırımlar11 4.877.610 1.752.963Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.903 11.023Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.903 11.023Peşin Ödenmiş Giderler2.730.000 2.100.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.730.000 2.100.000Ertelenmiş Vergi Varlığı26 3.082.067 4.282.125TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.678.802 67.202.908TOPLAM VARLIKLAR218.001.175 211.505.675KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.224.188 10.428.440İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.224.188 10.428.440Banka Kredileri6 8.224.188 10.428.440Ticari Borçlar51.031.270 75.654.103İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4, 7 36.357.701 33.574.063İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 14.673.569 42.080.040Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.337.759 1.315.646Diğer Borçlar11.075 1.487İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.075 1.487Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.215.450 1.460.921İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.215.450 1.460.921Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26, 14 713.838 34.788Kısa Vadeli Karşılıklar1.090.757 602.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 244.640 165.773Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 846.117 436.789Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler657.608 1.607.269İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4, 14 655.133 1.607.269İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.475ARA TOPLAM69.281.945 91.105.216TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.281.945 91.105.216UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.720.753İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.720.753Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar4 3.720.753Uzun Vadeli Karşılıklar2.712.046 2.302.864Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 2.712.046 2.302.864TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.432.799 2.302.864TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.714.744 93.408.080ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar142.286.431 118.097.595Ödenmiş Sermaye20 33.000.000 6.600.000Sermaye Düzeltme Farkları20 6.231.348 6.231.348Paylara İlişkin Primler (İskontolar)142.100 142.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-327.515 -344.955Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-327.515 -344.955Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-327.515 -344.955Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.135.035 2.135.035Yasal Yedekler20 2.135.035 2.135.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 76.934.067 69.733.395Net Dönem Karı veya Zararı27 24.171.396 33.600.672TOPLAM ÖZKAYNAKLAR142.286.431 118.097.595TOPLAM KAYNAKLAR218.001.175 211.505.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 148.057.801 105.553.725 38.881.982 36.323.896Satışların Maliyeti21 -102.660.187 -70.963.701 -33.117.899 -21.139.349TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.397.614 34.590.024 5.764.083 15.184.547BRÜT KAR (ZARAR)45.397.614 34.590.024 5.764.083 15.184.547Genel Yönetim Giderleri22 -3.479.183 -2.174.728 -1.244.023 -998.565Pazarlama Giderleri22 -8.065.242 -4.093.782 -1.246.309 -1.681.279Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 -2.197 0 -2.197Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 7.654.183 15.546.473 1.116.470 11.196.963Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -9.092.932 -7.800.120 -2.636.146 -4.406.384ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.414.440 36.065.670 1.754.075 19.293.085Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 7.483 13.376 4.478 5.479FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.421.923 36.079.046 1.758.553 19.298.564Finansman Gelirleri25 705.255 669.694 325.382 74.196Finansman Giderleri25 -2.366.104 -5.401.243 -137.105 -3.363.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.761.074 31.347.497 1.946.830 16.009.219Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.570.541 -2.135.051 -374.152 2.047.420Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -5.361.862 -994.772 -484.522 -446.194Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -1.208.679 -1.140.279 110.370 2.493.614SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.190.533 29.212.446 1.572.678 18.056.639DÖNEM KARI (ZARARI)24.190.533 29.212.446 1.572.678 18.056.639Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.190.533 29.212.446 1.572.678 18.056.639Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.603 -86.783 -107.994 -195.361Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 17.440 -108.479 -138.453 -244.202Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.837 21.696 30.459 48.841Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -3.837 21.696 30.459 48.841Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.603 -86.783 -107.994 -195.361TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.204.136 29.125.663 1.464.684 17.861.278Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.204.136 29.125.663 1.464.684 17.861.278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795733BIST