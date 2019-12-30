***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2018/9 döneminde yayınlanan faaliyet raporunda, kalite sorunu sebebi ile yeniden üretim prosesine alınan tonaj, toplam üretim tonajına dahil edilmişken, 2019/9 döneminde yayınlanan faaliyet raporunda yeniden proses edilen tonaj toplam üretime dahil edilmemiş ve doğrudan hammadeden üretim dikkate alınmıştır. İki dönem arasında sağlıklı bir karşılaştırma yapılabilmesi için geçmiş yılın aynı dönemi (2018/9) için de benzer yaklaşım benimsenmiş ve üretilen toplam tonaj belirtilirken yeniden proses edilen miktar dahil edilmemiştir. Benzer şekilde üretimden satış tonaj rakamları da aynı yaklaşımla güncellenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.2018/9 Faaliyet Raporu: "Toplam üretimimiz 2018 Eylül döneminde, 2017 yılı Eylül dönemine göre %549 oranında artarak 1.386 tondan 8.999 tona yükselmiştir. üretim miktarındaki artış, yılın ilk 9 ayında işlenen hammaddenin kalite ve miktarındaki artıştan kaynaklanmıştır. üretim miktarındaki artışta 2017 ve 2018 yıllarında tamamlanmış olan kapasite artış ve modernizasyon çalışmaları etkili olmuştur. Diğer yandan aynı dönemler itibariyle üretimden satışlarımız ise geçen seneye göre %5 artmış ve 10.672 tondan 11.217 tona yükselmiştir." 2019/9 Faaliyet Raporu: "Toplam üretimimiz 2019 Eylül döneminde, 2018 yılı Eylül dönemine göre %20 oranında artarak 6.851 tondan 8.254 tona yükselmiştir. üretim miktarındaki artışta 2019 yılında tamamlanmış olan modernizasyon çalışmalarının tamamlanmış olması da etkili olmuştur. Diğer yandan aynı dönemler itibariyle üretimden satışlarımız da geçen seneye göre %25 artmış ve 10.852 tondan 13.579 tona yükselmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805937BIST