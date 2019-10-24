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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.10.2019 19:00
GÜNCEL HABERLER

***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.08.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 6.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
KNFRT, TRAKNFRT91A9 6.600.000 26.400.000,000 400,00000

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 6.600.000 26.400.000,000 400,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 26.400.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.09.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.10.2019
SPK Başvuru Tarihi 16.09.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.10.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurumuna yapmış olduğu başvuru sonucunda , sermayenin geçmiş yıl karlarından karşılanarak 6.600.000 TL'den 33.000.000 TL'ye artırılması nedeni ile ihrac edeceği 26.400,000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihrac belgesi SPK tarafından 21/10/2019 tarihinde onaylanarak ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Konfrut Sermaye Artırımı Yön.Kur.Kararı 22082019.pdf
EK: 2 Sermaye Artırımı - SPK Başvuru Alındı - ÖHB -17.09.19.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794665


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