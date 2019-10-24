***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.08.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.000.000Mevcut Sermaye (TL) 6.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviKNFRT, TRAKNFRT91A9 6.600.000 26.400.000,000 400,00000Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 6.600.000 26.400.000,000 400,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 26.400.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.09.2019Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.10.2019SPK Başvuru Tarihi 16.09.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.10.2019Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurumuna yapmış olduğu başvuru sonucunda , sermayenin geçmiş yıl karlarından karşılanarak 6.600.000 TL'den 33.000.000 TL'ye artırılması nedeni ile ihrac edeceği 26.400,000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihrac belgesi SPK tarafından 21/10/2019 tarihinde onaylanarak ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Konfrut Sermaye Artırımı Yön.Kur.Kararı 22082019.pdfEK: 2 Sermaye Artırımı - SPK Başvuru Alındı - ÖHB -17.09.19.pdfEK: 3 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794665BIST