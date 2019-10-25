***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.10.2019 18:49
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye artırımının hak sahiplerine aktarılması hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.08.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 6.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
KNFRT, TRAKNFRT91A9 6.600.000 26.400.000,000 400,00000 KNFRT, TRAKNFRT91A9 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 6.600.000 26.400.000,000 400,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 30.10.2019
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 26.400.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.09.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.10.2019
SPK Başvuru Tarihi 16.09.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.10.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.11.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 31.10.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Konfrut Sermaye Artırımı Yön.Kur.Kararı 22082019.pdf
EK: 2 Sermaye Artırımı - SPK Başvuru Alındı - ÖHB -17.09.19.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794997
BIST