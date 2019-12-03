***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.12.2019 18:01
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BÜLENT TABANLI Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01.03.2019 216 545 68 68 bulent.tabanli@dohler.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı 203958
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DÖHLER GROUP SE 25611300 TRY 77,61
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 33000000 TRY 100 - İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KERİM AYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili Döhler Gıda San. A.Ş. Eş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı -
DIRK KRUSE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici - - Bağımsız Üye Değil -
MUHAMMED ENES HAŞİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
CAN GÜÇLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.02.2019 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
CAN AYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Döhler Gıda San. A.Ş. Eş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KERİM AYDEMİR Eş Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili Döhler Gıda San.A.Ş. Eş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı
CAN AYDEMİR Eş Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Döhler Gıda San. A.Ş. Eş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
BİLSAY BİLGE Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici - Döhler Gıda San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801574
BIST