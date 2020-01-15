***KOCFN* *HLVKS* *FBBNK* *HALKF* *DZYMK* *KTKVK* *IEP* *BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***KOCFN******HLVKS******FBBNK******HALKF******DZYMK******KTKVK******IEP******BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKVY, DZYMK, FBBNK, HALKF, IEP, KOCFN, KTKVK, HLVKSMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32013 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. DZYMK TRFDNZY12013 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2020 İtfaFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA12019 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2020 İtfaHALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALKF TRFHLFK12019 FİNANSMAN BONOSU 15/01/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA12030 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 15/01/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA12030 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 15/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IEP TRYQPYS00045 GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 15/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF72127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK12018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/01/2020 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK12018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK12034 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/01/2020 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK12034 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD140721T18 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 15/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT070727T13 DEVLET TAHVİLİ 15/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT120122T17 DEVLET TAHVİLİ 15/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT150120T16 DEVLET TAHVİLİ 15/01/2020 İtfaTCMB TRT150120T16 DEVLET TAHVİLİ 15/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT150120T32 DEVLET TAHVİLİ 15/01/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812825BIST