BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.450.209
|% 20,00
|OZGYO
|1,39
|225.367.668
|% 19,83
|DGGYO
|3,48
|32.018.660
|% 17,57
|ISBTR
|25.656,50
|436.161
|% 15,00
|AKENR
|0,77
|48.596.531
|% 14,93
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3881
|7,4251
|% -0,14
|Frank
|5,7774
|5,8122
|% -0,20
|Riyal
|1,5348
|1,5425
|% -0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,98
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,37
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
|Tam
|1.785
|1.830
|-9,41
|Yarım
|863
|885
|-4,55
|Çeyrek
|433
|443
|-2,28
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,84
|-0,03
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,01
|B. Petrol
|62,43
|62,43
|0,25
Seans Raporu
- 16:36SEYKM Yüzde 9.79 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 199 adet işlem
- 16:35TBORG Yüzde 5.57 oranında artışla 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 714 adet işlem
- 16:34AKENR Yüzde 14.93 oranında artışla 0.77 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 732, 473 adet işlem
- 16:33XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1335, 32 artarak (% 1.05 ) 128, 728
- 16:33XU100 Endeks 104, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 7, 788.00 milyon TL de