***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.219.223 -1.219.223 -1.219.223 43.745.018 196.678.996 41.923.047 347.451.120 85.743 347.536.863Transferler3.202.692 38.720.355 -41.923.047Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.975 -30.975 -30.975 35.712.073 35.681.098 24.936 35.706.034Dönem Karı (Zararı)35.712.073 35.712.073 25.475 35.737.548Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.975 -30.975 -30.975 -30.975 -539 -31.514Kar Payları20 -31.694.653 -31.694.653 -1.000 -31.695.653Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.250.198 -1.250.198 -1.250.198 46.947.710 203.704.698 35.712.073 351.437.565 109.679 351.547.244Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.3 -514.004 -514.004 -514.004Transferler659.588 34.334.122 -34.993.710Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)124.450 124.450 124.450 -1.751.146 -1.626.696 5.964 -1.620.732Dönem Karı (Zararı)-1.751.146 -1.751.146 6.480 -1.744.666Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)124.450 124.450 124.450 124.450 -516 123.934Kar Payları20 -60.000 -60.000Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.625.958 -1.625.958 -1.625.958 47.607.298 237.524.816 -1.751.146 348.078.292 47.790 348.126.082Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.066.890 21.737.859Dönem Karı (Zararı)-1.744.666 35.737.548Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.450.875 27.096.754Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 14.811.418 13.918.241Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler380.405 601.838Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 380.405 601.838Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.550.788 1.644.791Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 934.957 549.082Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.690.000 217.688Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 925.831 878.021Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler999.660 -167.490Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -1.420.017 -2.722.656Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 2.554.099 517.264Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 -134.422 2.037.902Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler124.449 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.566.822 313.286Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.566.822 313.286Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 48.393 126.495Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -897.416 10.659.593İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.514.708 -32.026.378Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.141.988 -15.487.072Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-597.972 593.052Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler29.530.673 -17.050.370Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.393.075 3.637.997Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.479.309 653.763İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.608.345 -4.373.748Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.276.225 -2.761.825Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)332.120 -1.611.923Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.191.501 30.807.924Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -1.422.154 -214.178Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -34.459 -9.265.874Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.1 332.002 409.987YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.769.308 -5.190.481Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,15 -12.204.835 -8.128.063Alınan Faiz1.435.527 2.937.582FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.993.880 -31.774.034Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri78.720.555 69.043.453Kredilerden Nakit Girişleri5.1 78.720.555 69.043.453Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-78.720.555 -69.043.453Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.1 -78.720.555 -69.043.453Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.2 -3.729.414 0Ödenen Temettüler20 -60.000 -31.695.653Ödenen Faiz5 -204.466 -78.381YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.696.298 -15.226.656NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.696.298 -15.226.656DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 61.264.938 88.000.713DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 52.568.640 72.774.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 52.622.663 61.334.471Ticari Alacaklar8.1 101.762.492 89.552.341İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.933.808 4.892.427İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar99.828.684 84.659.914Diğer Alacaklar9.1 649.386 625.236Stoklar11 65.798.713 95.329.386Peşin Ödenmiş Giderler10 2.277.824 835.817Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 188.818 492.792Diğer Dönen Varlıklar18 218.946 2.980.699ARA TOPLAM223.518.842 251.150.742TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR223.518.842 251.150.742DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9.1 2.377.194 1.803.372Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 88.479 136.872Maddi Duran Varlıklar13 180.934.230 182.342.792Kullanım Hakkı Varlıkları14 12.595.109 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.289.962 513.874Peşin Ödenmiş Giderler10 642.897 1.713.761Ertelenmiş Vergi Varlığı19 230.021 619.515TOPLAM DURAN VARLIKLAR198.157.892 187.130.186TOPLAM VARLIKLAR421.676.734 438.280.928KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.541.999 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.541.999 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 5.541.999 0Ticari Borçlar8.2 33.689.705 60.078.802İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 3.958.673 7.360.236İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar29.731.032 52.718.566Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.793.365 1.890.018Diğer Borçlar3.036.470 1.818.350İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.2 3.036.470 1.818.350Türev Araçlar6 0 3.566.822Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.509.057 4.176.937Kısa Vadeli Karşılıklar9.218.539 6.865.070Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 2.876.841 3.139.203Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 6.341.698 3.725.867ARA TOPLAM57.789.135 78.395.999TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.789.135 78.395.999UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.265.413 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.265.413 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 7.265.413 0Uzun Vadeli Karşılıklar8.496.104 7.824.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 8.496.104 7.824.778Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 1.739.333TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.761.517 9.564.111TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER73.550.652 87.960.110ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar348.078.292 350.218.992Ödenmiş Sermaye20 4.873.440 4.873.440Sermaye Düzeltme Farkları20 61.484.151 61.484.151Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-71.220 -71.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.911 36.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.625.958 -1.750.408Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.625.958 -1.750.408Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.625.958 -1.750.408Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler47.607.298 46.947.710Yasal Yedekler20 43.763.341 43.103.753Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.843.957 3.843.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 237.524.816 203.704.698Net Dönem Karı veya Zararı-1.751.146 34.993.710Kontrol Gücü Olmayan Paylar47.790 101.826TOPLAM ÖZKAYNAKLAR348.126.082 350.320.818TOPLAM KAYNAKLAR421.676.734 438.280.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 235.610.277 288.942.871 96.631.819 103.821.544Satışların Maliyeti21, 22 -209.763.271 -231.200.869 -81.185.758 -80.356.913TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.847.006 57.742.002 15.446.061 23.464.631BRÜT KAR (ZARAR)25.847.006 57.742.002 15.446.061 23.464.631Genel Yönetim Giderleri22 -27.188.471 -23.597.993 -9.214.856 -8.455.517Pazarlama Giderleri22 -2.175.967 -4.404.629 504.449 -1.169.823Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 2.976.301 2.609.238 1.482.579 500.328Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -4.725.831 -8.131.187 -1.502.163 -2.675.544ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.266.962 24.217.431 6.716.070 11.664.075Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 118.036 687.988 98.663 65.082Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -48.393 -126.496 -12.084 -39.600FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.197.319 24.778.923 6.802.649 11.689.557Finansman Gelirleri25 8.759.365 27.999.030 2.309.140 17.731.947Finansman Giderleri26 -6.738.621 -7.004.091 -3.465.772 -4.811.996SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.176.575 45.773.862 5.646.017 24.609.508Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.431.909 -10.036.314 -1.292.476 -5.526.721Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 196.060 -10.483.612 41.244 -6.257.538Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 1.235.849 447.298 -1.333.720 730.817SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.744.666 35.737.548 4.353.541 19.082.787DÖNEM KARI (ZARARI)-1.744.666 35.737.548 4.353.541 19.082.787Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.480 25.475 96 19.179Ana Ortaklık Payları-1.751.146 35.712.073 4.353.445 19.063.608Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar123.934 -31.514 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 154.917 -40.401 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-30.983 8.887 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi19 -30.983 8.887 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)123.934 -31.514 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.620.732 35.706.034 4.353.541 19.082.787Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.964 24.936 96 19.179Ana Ortaklık Payları-1.626.696 35.681.098 4.353.445 19.063.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798181BIST